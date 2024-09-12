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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 13:30

Команда из Мурманской области заняла второе место на Всероссийской студенческой кибербитве

Команда «NullBots», состоящая из студентов Мурманского арктического университета и Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, стала призером III Всероссийской студенческой кибербитвы, которая состоялась с 9 по 10 сентября в рамках Международного форума «Kazan Digital Week 2024». Северяне заняли второе место среди команд «защитников» и выиграли денежный приз в размере 30 тысяч рублей. 

«Это вторая кибербитва, в которой участвуют наши ребята. Они смогли улучшить свой прошлый результат, заняв второе место, несмотря на огромную конкуренцию среди команд. Поздравляю молодых специалистов и желаю не останавливаться на достигнутом - впереди ждут победы и новые достижения», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова. 

Участником III Всероссийской студенческой кибербитвы стали 180 человек: 11 команд «защитников» и 15 команд «атакующих» из 16 регионов. Между собой им предстояло сразиться на виртуальном киберполигоне Innostage, имитирующего объекты реальной коммерческой и государственной инфраструктуры. 

«Радует, что интерес к участию во Всероссийской студенческой кибербитве неуклонно растет и она становится важным элементом в подготовке будущих ИБ-специалистов. Мы пошли навстречу ребятам, увеличив лимиты с 16 до 26 команд. А благодаря технологическим партнерам нам удалось усилить и разнообразить техническую сторону: добавить новые реалистичные сценарии инцидентов и современные инструменты для их расследования. Как результат, участие в таких турнирах способствует интенсивной подготовке начинающих ИБ-специалистов и значительному улучшению их профессиональных навыков, формируя новое поколение киберспециалистов высокого уровня», – отметил руководитель центра развития навыков кибербезопасности Innostage Дмитрий Матвеев. 

Мурманскую область в Казани представляли студенты Мурманского арктического университета Георгий Вишневский и Илья Поздеев, а также студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Арсений Мусин, Наталия Лисицина, Елизавета Беляева и Мария Батюня.

«Наша команда очень рада побывать в Казани, мы хорошо подготовились к соревнованию и повысили свой результат: с четвертого на второе место по всей России. Улучшились не только мы, но и сама кибербитва – коллеги из Innostage, Иннополиса и Kaspersky подготовили ещё больше интересных, уникальных и сложных задач - инцидентов, которые мы расследовали на полигоне виртуального города», - рассказал студент Мурманского арктического университета, капитан «NullBots» Георгий Вишневский.

Подготовка команды к соревнованиям велась силами специалистов Центра информационных технологий Мурманской области при поддержке группы компаний Innostage. 

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, ранее правительством Мурманской области и Innostage было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на базе Мурманского арктического университета ведется реализация проекта по созданию «Студенческого SOC» – центра компетенций по кибербезопасности и киберустойчивости. Планируется, что он обеспечит новый уровень защиты для ИТ-инфраструктуры и станет площадкой для практической подготовки ИБ-специалистов на базе профильных кафедр.

 

Фото (группа компаний Innostage): https://gov-murman.ru/info/news/

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