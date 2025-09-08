Команда из Полярных Зорь – победитель регионального этапа X Спартакиады пенсионеров России

6 сентября состоялся региональный этап X Спартакиады пенсионеров России, приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соревнования проходили на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном Колы и Легкоатлетического манежа Мурманска.

Участников ждали такие виды программ, как плавание, лёгкая атлетика, шахматы, настольный теннис, а также выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Всего попробовать свои силы в состязаниях решили более 60 участников из разных муниципалитетов региона.

В плавании вольным стилем на дистанции 50 метров лучшими стали Валерий Пархоменков, Валерий Михайлов, Арина Агапова, Ирина Колесник.

В лёгкой атлетике золотые медали завоевали Олег Влесков, Петр Максимов, Надежда Уздяева, Татьяна Денисова.

В шахматах на первом месте Сергей Коломиец и Галина Рыдзелева.

В настольном теннисе лучшим стал Игорь Страуманис, Анатолий Радомиров, Елена Бакалова, Ольга Крюкова.

В выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО победу одержала команда Ковдорского муниципального округа. В призёрах команды из Полярных Зорь и Североморска.

В общекомандном зачёте победу одержали спортсмены из Полярных Зорь. Серебряным призёром стала команда Ковдорского муниципального округа. Обладатели «бронзы» – команда из Мурманска.

Финальные соревнования пройдут в Тюмени в период с 30 сентября по 5 октября 2025 года. Данное мероприятие проводится в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни, а также создания условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Мурманской области пенсионного возраста.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553014/#&gid=1&pid=10