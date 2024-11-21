Команда из Заполярного стала победителем зональных соревнований Кубка губернатора Мурманской области по ВФСК ГТО

В видяевском Центре дополнительного образования «Олимп» состоялись соревнования в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в дисциплине Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (зона «Запад»). За право стать победителем зонального турнира состязались школьники из Видяево, Полярного и Заполярного.

По программе соревнований учащимся предстояло выполнить нормативы по пяти дисциплинам: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине для юношей, а также сгибание и разгибание рук в упоре лёжа для девушек. Лучшая команда определялась наименьшим количеством баллов, суммированных по местам во всех дисциплинах.

Победителем в зоне «Запад» стала команда из Заполярного, в состав которой вошли учащиеся основной общеобразовательной школы №22 им Б.Ф. Сафонова. Второе место заняли школьники из Полярного, представляющие среднюю общеобразовательную школу №1 имени М.А. Погодина. На третьей позиции оказались юные спортсмены из Видяево, которые учатся в средней общеобразовательной школе №1.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Юные северяне также состязаются в волейболе, компьютерном спорте и баскетболе. Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере - жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/