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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 08:30

Команда из Заполярья прошла в финал всероссийского конкурса «BioBootCamp – 2020» по геномной инженерии

Команда «Argentum», в которую вошли воспитанники мурманского детского технопарка «Кванториум», прошла в финал Всероссийского конкурса «BioBootCamp – 2020» по геномной инженерии, организованного Московским физико-техническим институтом (МФТИ).

В течение двух месяцев ребята трудились над решением непростых заданий отборочного этапа – искали мутации, ответственные за возникновение резистентности опухолевых клеток к действию лекарственных препаратов. Наставники юных инженеров, обучающихся по направлению «Биоквантум», – педагоги Наталья Икко и Роман Молотов.

Всего в отборочном этапе конкурса приняли участие 145 команд из 80 городов. Команда «Argentum» прошла в финал и приглашена к участию в тренировочном кэмпе на базе МФТИ. С 10 по 23 августа финалистов ждут лекции по молекулярной биологии, генетике, биоинформатике, иммунологии и многим другим дисциплинам, а также практические занятия с наставниками в онлайн-формате. Заключительный этап – лабораторный практикум в молекулярно-биологической лаборатории МФТИ и финал – пройдёт после снятия ограничений, связанных с пандемией, предположительно – осенью 2020 года.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, детский технопарк «Кванториум» начал работу в столице Заполярья в 2017 году на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Это уникальная среда для ускоренного развития детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям. Технопарк оснащён высокотехнологичным оборудованием. Занятия в нем проходят по направлениям: биоквантум, геоквантум, IT-квантум, промышленный дизайн, промробоквантум, хайтек.

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