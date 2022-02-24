Команда К-21 одержала победу в блиц-турнире Северного флота по хоккею с шайбой, посвящённом Дню защитника Отечества

Как редакция «Арктик-ТВ» уже писала, с 22 по 23 февраля по указанию командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева на ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в городе Североморске состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой. Он был посвящён Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие офицеры в возрасте от 35 лет.

Первые игры прошли между командами «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота, а также К-21 управления и штаба Северного флота и «Полярная звезда» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. Они окончились со счётом 13:0 и 7:1 в пользу «Грозы» и К-21 соответственно.

В финале хоккеисты К-21 обыграли соперников из «Грозы» со счётом 7:4 и стали чемпионами турнира, а «Полярная звезда» одержала верх над «Альбатросом» и заняла третье место.

Как сообщает пресс-служба СФ, открытие и закрытие соревнований прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, который поздравил всех игроков с Днём защитника Отечества и вручил победителям и призёрам заслуженные медали, кубки и призы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410412@egNews