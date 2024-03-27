Команда «Канат» представляет Мурманскую область на фестивале центральной лиги КВН «НЕВА» в Санкт-Петербурге

С 21 по 29 марта в Санкт-Петербурге проходит фестиваль центральной лиги КВН «НЕВА». Наш регион представляет команда чемпионов Мурманской официальной лиги КВН 2023 года, молодёжная команда Мурманского арктического университета «Канат».

За проход в сезон одного из самых масштабных фестивалей КВН в истории Северо-Западного федерального округа будут бороться 159 команд из разных городов России. Программа мероприятия представлена одним конкурсом от каждой команды.

По результатам фестиваля формируется состав сезона 2024 года.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, молодёжная команда Мурманского арктического университета «Канат» принимает участие в фестивалях и играх уже более двух лет. Обладатель Кубка ректора МАГУ 2023 года, чемпион Кубка Интертото по разминке, чемпион Мурманской официальной лиги КВН. Команда принимала участие в Мурманских молодёжных играх КВН 2023 года, играх Мурманской официальной лиги КВН, Международном фестивале команд КВН «КиВиН - 2024».

Фото: https://gov-murman.ru