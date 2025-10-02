Команда «Кандалакша» – чемпион Мурманской области по мини-футболу
На Центральном стадионе профсоюзов заполярной столицы завершился чемпионат Мурманской области по мини-футболу. За победу боролись мужские команды в дисциплине «8*8»: «Кандалакша» (Кандалакша), «Североморец» (Североморск), «Надежда» (Апатиты), «Торговый порт» (Мурманск), «Щи борщи» (Мурманск), «Рыбный порт» (Мурманск), «Арсенал» (Александровск).
По завершении соревнований победу прошлого сезона повторила футбольная команда «Кандалакша». Серебряным призёром стали «Щи борщи», а «Торговый порт» взял «бронзу».
Победитель регионального этапа – команда «Кандалакша» –представит Мурманскую область на чемпионате России, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Сочи, сообщает Министерство спорта Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554383/#&gid=1&pid=1