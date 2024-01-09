Команда Кольского района одержала победу в рождественском турнире по баскетболу имени Виктора Блохина

В последние дни новогодних каникул в Мурманске состоялся традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Блохина. Соревнования проводятся в регионе ежегодно с 2005 года.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска на протяжении трёх дней за золото турнира боролись команды из заполярной столицы, Североморска, Кольского района, Санкт-Петербурга и Карелии.

Виктор Блохин – известный мурманский тренер, который в 1994 году привел к победе команду региона в первенстве России. Он же был организатором первых профессиональных соревнований в Кольском Заполярье. Участников церемонии открытия турнира приветствовал сын знаменитого тренера Дмитрий Блохин.

«Виктор Александрович много лет воспитывал таких же мальчишек как вы, стал неоднократным чемпионом России и РСФСР, воспитал много мастеров спорта. Мы очень благодарны, что вы в свои каникулы отложили все дела и приехали в Мурманск, чтобы сражаться за золото этого турнира. Желаю каждой команде показать наивысший спортивный результат», – сказал Дмитрий Блохин.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, победу одержала команда Кольского района. Серебряный призёр команда «Купчинский Олимп» из Санкт-Петербурга. Бронзу взяла команда «Север-Баскет» из Североморска.

Лучшими игроками турнира признаны Иван Рыжов из «Мурманск-1», Марк Савицкий из «Мурманск-2», Глеб Петренко из команды Кольского района, Глеб Оленин из «Олонец» Карелии, Егор Дугинец из команды «Купчинский Олимп» и Иван Устинов из «Север-Баскет».

Самым перспективным игроком турнира стал Олег Харланов из команды «Мурманск-1».

Фото: https://gov-murman.ru