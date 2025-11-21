Команда Кольской АЭС «Купите Киловатт» — чемпион XIX Молодёжного фестиваля КВН «Осенний максимум»

Команда Кольской АЭС «Купите Киловатт» одержала победу и завоевала титул чемпиона XIX Молодёжного фестиваля КВН среди команд энергетического дивизиона «Осенний максимум». Фестиваль прошёл в Десногорске, собрав трёх финалистов, показавших лучшие результаты в прошлом сезоне. За звание чемпионов боролись также команды Смоленской и Курской АЭС.

Ведущим мероприятия стал известный комик и звезда «Сборной РУДН» Эндрю Нджогу. Участники преодолели три этапа конкурса: традиционное «Приветствие», испытания под названием «Биатлон» и «Фристайл». В ходе соревнований члены жюри отметили остроумие игроков команды Кольской АЭС, присудив ей награду за лучшую шутку вечера.

«Ребята продемонстрировали энергию, талант и чувство юмора, достойно представив наше предприятие. Этот успех, безусловно, послужит для них стимулом к новым свершениям, и для нас это ценное напоминание: создание условий для всестороннего развития и всесторонняя поддержка наших сотрудников – это ключ к их будущим победам и нашему общему росту», – прокомментировал Евгений Никора, исполняющий обязанности заместителя директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.