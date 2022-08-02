Команда Кольской АЭС оказалась между победителей двух столиц - завершились самые крупные российские соревнования по водным дисциплинам «Атомная Регата-2022»

В минувшие выходные состоялись крупнейшие в России соревнования по спортивному туризму – «Атомная Регата-2022» на призы АО «Концерн Росэнергоатом», которые прошли в Кандалакшском районе на реке Нива с 28 по 31 июля. В первые два дня состоялись квалификационные заезды, а в субботу и воскресенье – финал и награждение.

В программу вошли такие водные дисциплины, как каяк-кросс, SUP-сёрфинг, спасательные работы, экстремальный, гребной слаломы и сплав на катамаранах. В общекомандном зачёте 1 место заняли спортсмены из Московской области (г. Бронницы), команда «Слалом»; 2 место завоевали представители клуба «ВОДИной», работники Кольской АЭС; 3 место – сборная спортивной школы олимпийского резерва «Знамя», г. Санкт-Петербург.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, с более подробными результатами по каждой дисциплине можно ознакомиться на официальной странице турнира: https://vk.com/nuclear_race

Зрительские трибуны были полностью заполнены, болельщиков, помимо захватывающих спусков на воде, ждали и другие развлечения – многим удалось испытать свою меткость в арбалетном тире, сыграть с страйкбол, принять участие в конкурсе бардовской песни.

Всего приняли участие 95 спортсменов со всей страны: Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Саратова, Самары, Архангельска, Ярославля. Атомную энергетику в состязаниях представили команды Кольской, Смоленской и Ленинградской атомных станций. Было разыграно 50 наград для победителей и призёров открытого турнира. Участники и зрители отметили высокий уровень подготовки и организации.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.