Милитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект - М. Захарова, официального представителя МИД РоссииВ хорватском городке Имотски открылся памятник «Мерседесу», а в Дубае - самый глубокий в мире бассейн-город с затонувшими автомобилями – людям есть на что посмотреть
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 08:00

Команда Кольской АЭС представляет Мурманскую область на Всероссийском турнире по мини-футболу 6х6 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

С 19 по 21 июля Российский футбольный союз проводит в Санкт-Петербурге Всероссийские соревнования «Белые ночи» по мини-футболу в формате 6х6.

«Белые ночи» — крупнейший турнир в стране по мини-футболу в формате 6х6. РФС проводит эти соревнования во второй раз. В прошлом году в турнире выступили 32 команды из 15 регионов. 

На стадионе «Кировец» встретятся 48 мужских команд из 39 регионов. Мурманскую область во втором розыгрыше турнира представит команда «Кольская АЭС».

Участники разделены на 16 групп по 3 команды путём жеребьевки, которая состоялась 17 июля.

В группах команды сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг, а лидер каждой тройки выйдет в 1/16 финала. Коллективы, занявшие вторые и третьи места, проведут стыковые матчи за попадание в плей-офф. Финальный день турнира включит в себя четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками и медалями, лучшие игроки — индивидуальными наградами.

Подробную информацию о ходе турнира и трансляциях матчей можно найти в сообществе РФС «Массовый футбол России».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для участников турнира будет организована развлекательная программа: победители челленджей, розыгрышей и конкурсов получат памятные сувениры.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Про Лёлю и Миньку». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в июне 2024 года снизилась до 9,71% после 10,03% в мае-PRO Валюту (16+)Команда Мурманской области – бронзовый призёр третьего этапа Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика