Команда Кольской АЭС представляет Мурманскую область на Всероссийском турнире по мини-футболу 6х6 «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

С 19 по 21 июля Российский футбольный союз проводит в Санкт-Петербурге Всероссийские соревнования «Белые ночи» по мини-футболу в формате 6х6.

«Белые ночи» — крупнейший турнир в стране по мини-футболу в формате 6х6. РФС проводит эти соревнования во второй раз. В прошлом году в турнире выступили 32 команды из 15 регионов.

На стадионе «Кировец» встретятся 48 мужских команд из 39 регионов. Мурманскую область во втором розыгрыше турнира представит команда «Кольская АЭС».

Участники разделены на 16 групп по 3 команды путём жеребьевки, которая состоялась 17 июля.

В группах команды сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг, а лидер каждой тройки выйдет в 1/16 финала. Коллективы, занявшие вторые и третьи места, проведут стыковые матчи за попадание в плей-офф. Финальный день турнира включит в себя четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками и медалями, лучшие игроки — индивидуальными наградами.

Подробную информацию о ходе турнира и трансляциях матчей можно найти в сообществе РФС «Массовый футбол России».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, для участников турнира будет организована развлекательная программа: победители челленджей, розыгрышей и конкурсов получат памятные сувениры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/