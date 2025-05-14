Команда Кольской АЭС стала победителем Юбилейного турнира по интеллектуальным играм

В минувшие выходные команда Кольской АЭС «Энергия» стала победителем Юбилейного турнира по интеллектуальным играм. Событие проходило на борту атомного ледокола «Ленин» и было приурочено к Дню полярника и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проверить эрудицию, логическое мышление и умение работать сообща собрались 11 команд предприятий ГК «Росатом»: ФГУП «Атомфлот», АО «Атомэнергосбыт», АО «Атомэнергоремонт», ФГУП «Родон», АО «Концерн Росэнергоатом». Кольскую АЭС представляли команды «Энергия» и «Полярные обезьянки». Ведущим встречи стал Александр Голубкин.

Игроки состязались в двух дисциплинах: «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Вопросы турнира требовали знания фактов, умения анализировать, сопоставлять информацию и находить нестандартные ответы. Такой формат позволил продемонстрировать не только эрудицию, но и командный дух, способность к быстрому мышлению и креативному подходу.

«Интеллектуальные турниры — это яркий пример того, как можно успешно сочетать корпоративную культуру с интеллектуальным творчеством. Такие мероприятия способствуют укреплению командного духа, развитию профессиональных навыков и межличностных отношений среди сотрудников предприятий атомной отрасли. Мы гордимся нашими участниками и благодарим всех за активное участие в этом событии», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Организаторами мероприятия выступили ФГУП «Атомфлот» и АНО «Информационный центр атомной отрасли».

Фото предоставило управление коммуникаций Кольской АЭС.