Команда Кольской флотилии разнородных сил Северного флота второй раз стала чемпионом Северной военной хоккейной лиги

Сегодня на ледовой арене Северного флота состоялся финальный хоккейный матч на Кубок командующего Северным флотом. В этой игре, закрывающей сезон 2023-2024, встретились лидеры первого дивизиона – «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил и «Гроза» смешанный авиационный корпус Северного флота.

В первом периоде две пропущенные шайбы оказались в воротах авиаторов, моряки не пропустили ни одну. Во второй двадцатиминутке со счётом 3:3 команды сыграли вничью. В заключительном периоде хоккейная команда «Альбатрос» увеличили отрыв в счёте, забив 5 шайб, а команда «Гроза» забросили одну в ворота моряков.

В финальной игре команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил со счётом 8:4 одержали победу над командой «Гроза» смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обе команды показали интересную и захватывающую игру. Выходившие на лёд пятёрки играли слаженно, боролись за каждую шайбу.

Завтра в 12 часов на ледовой арене Северного флота состоится закрытие хоккейного сезона 2023-2024

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510975@egNews