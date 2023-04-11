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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 12:45

Команда Кольской ГМК будет представлять наш регион на Всероссийском финале фестиваля ВФСК «ГТО» в мае в Ижевске

В Мурманске определили победителей Всероссийского фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих региона.

На базе Легкоатлетического манежа и плавательного бассейна заполярной столицы состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских и муниципальных служащих Мурманской области.

В фестивале приняли участие 76 человек в составе 9 команд из Мурманска, Мончегорска, ЗАТО Александровск, Ковдорского муниципального округа, Кандалакшского и Кольского районов. За звание лучших боролись коллективы Центра спортивной подготовки, СШОР №4 Мурманска, СОШ №5 Мурманска, Кольской ГМК, администрации ЗАТО Александровска, АО «Ковдорский ГОК», ДОУ №5 Зверосовхоза, Холдинга «Норебо», кандалакшской дистанции пути Октябрьской дирекции филиала ОАО «РЖД».

С приветственным словом на открытии фестиваля к участникам обратилась главный судья Татьяна Маркова.

«Сегодня здесь собрались активные и целеустремленные спортсмены из трудовых коллективов Мурманской области. Благодарим руководителей предприятий, которые создают условия для развития корпоративного спорта, что позволяет не только укреплять здоровье работников, но и повышает эффективность и работоспособность любой организации. Пусть сегодня победит сильнейший!», – отметила Татьяна Маркова и пожелала участникам и организаторам крепкого здоровья и весеннего настроения.

С показательным номером участников фестиваля поприветствовала команда Мурманской областной спортивной школы, бронзовые призеры Всероссийских соревнований «Русский Север», обладатели гран-при фестиваля «Февральские вьюги» по спортивному танцу под руководством тренера-преподавателя, хореографа Светланы Швецовой.

На протяжении двух дней участники соревновались в видах испытаний комплекса ГТО: беге на 60 метров, поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, стрельбе из электронного оружия и плавании.

Среди мужчин в личном первенстве победителями в своих ступенях стали Алексей Сабанов – СОШ №5 Мурманска, Дмитрий Рябошапка – АО «Ковдорский ГОК», сотрудники ОАО «РЖД» Максим Пивовар и Роберт Матвеев, а также сотрудники Кольской ГМК Мончегорска Денис Дубовик, Владимир Грушин и Александр Байко.

Среди женщин в личном первенстве победителями в своих ступенях стали Татьяна Виноградова, Ольга Королева и Любовь Емилова – АО «Ковдорский ГОК», Анна Радаева, Алена Хохлова – администрация ЗАТО Александровска, Дарья Кулик, Любовь Хотенова – Кольская ГМК Мончегорска.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в командном первенстве победу одержала команда Кольской ГМК. Этот коллектив будет участвовать во Всероссийском финале фестиваля ВФСК «ГТО» в мае в Ижевске.

Победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены медалями, призами, грамотами и сувенирной продукцией от официальных лицензиатов ВФСК «ГТО» – «ДИАЛОГ_КОНВЕРСИЯ» и «ART LOGIC».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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