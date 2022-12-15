Команда комитета по туризму Мурманской области награждена Малой бронзовой медалью Русского географического общества

Награда присвоена за большой вклад в развитие туризма и продвижение уникального туристического потенциала Арктической зоны Российской Федерации, в частности за организацию арктического фестиваля «Териберка».

«Получение столь высокой награды стало возможным благодаря работе нашей команды. Мы искренне благодарим общество за признание наших заслуг и достижений по развитию туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Награда лишь подтверждает, что выбранный нами курс верный, а значит мы и дальше будем вносить вклад в развитие территорий», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Малая бронзовая медаль Русского географического общества учреждена в 1858 году и присуждается за активное участие в экспедициях, работы и приношения в пользу РГО, а также за исполнение с успехом его поручений.

Фото: https://gov-murman.ru