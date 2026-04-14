Команда Ковдорского горно-обогатительного комбината одержала победу на региональном этапе фестиваля ВФСК ГТО

В Легкоатлетическом манеже столицы Заполярья завершился региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). На этот раз свои силы и спортивную подготовку демонстрировали представители самых разных сфер: трудовые коллективы и государственные гражданские служащие Мурманской области.

На церемонии открытия министр спорта Мурманской области Светлана Наумова пожелала участникам успехов и спортивного настроения.

«Сегодня у вас есть возможность показать свою силу, уверенность, стремление к победе и результат, на который вы все готовы. Фестиваль объединяет тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни, а каждый из вас является примером для своих коллег и сослуживцев», – сказала Светлана Наумова.

Фестиваль собрал активных и целеустремленных людей, готовых доказать, что спорт – это не только польза для здоровья, но и отличный способ сплотить команду и проявить командный дух. Участники соревновались в беге, наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами, поднимании туловища из положения лежа на спине, подтягивании из виса на высокой перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу.

Стать частью мероприятия решили более 60 спортсменов. Это восемь команд из Мурманска и Мончегорска, Ковдорского и Кольского округов.

Титул победителя третий год подряд забирает команда Ковдорского горно-обогатительного комбината. Теперь они выступят на финале фестиваля, который пройдет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 по 21 июня.

В призёрах Кольская горно-металлургическая компания Мончегорска и средняя общеобразовательная школа №11 Мурманска.

В личном зачёте, в зависимости от своей ступени, золотые медали завоевали Анастасия Конкина, Александр Летопурс, Александра Егорова, Роман Бузников, Ольга Пригода, Джамбулат Гакаев, Елена Гришина, Константин Кобелев, Светлана Хливенко, Дмитрий Треухов, Ольга Трефилова, Денис Фомин, Любовь Хотенова, Андрей Максимов, Любовь Емилова, Игорь Васильев.

Победители и призёры были награждены кубками, медалями, грамотами, а также сувенирной продукцией от официального лицензиата ГТО.

