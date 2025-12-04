Команда Ковдорского муниципального округа одержала победу на Кубке губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по сдаче нормативов ВФСК «ГТО»

В Легкоатлетическом манеже завершился финальный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Участникам предстояло сдать такие виды испытаний, как бег на лыжах, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, а также бег на 30 метров и челночный бег.

По завершении соревнований победителем стала команда средней общеобразовательной школы №4 Ковдорского муниципального округа (населённый пункт Ёнский). На втором месте коллектив из средней общеобразовательной школы №5 Апатитов. На третьем – мурманчане из гимназии №8.

Мероприятие идёт в три этапа: муниципальный, дивизионный и финальный. Кроме сдачи нормативов ВФСК «ГТО» юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и баскетболе. Победителям и призёрам финальных этапов в качестве поощрения за достижения в спорте вручают «Олимпийские азбуки» от Олимпийского комитета России. У книги важная цель: познакомить детей и их семьи с олимпийским движением, его историей, традициями и ценностями, а также объяснить, почему спорт занимает особое место в жизни множества людей по всему миру.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558101/#&gid=1&pid=6