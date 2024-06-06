Команда КВН из Мурманской области прошла в 1/4 финала Первой телевизионной лиги КВН в Перми

После успешного прохождения 1/8 финала сезона 2024 года Первой Лиги Международного союза КВН «Сборная медицинских работников Мурманской области» сразится с 15-ю коллективами со всей страны за первое место в одной из главных лиг Международного союза КВН.

Четвертьфинал Первой Телевизионной лиги КВН, в котором примет участие команда КВН «Сборная медицинских работников Мурманской области» в городе Пермь, состоится 7, 8 и 9 июня. Северяне примут участие в трёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка» и «Сюжет». Из 15-ти коллективов в следующий этап пройдут только 8.

В состав жюри войдут известные личности, среди которых Екатерина Шпица, Дмитрий Кожома, Михаил Башкатов, Николай Архипенко, Рубен Партивян и Игорь Ознобихин.

«Было тяжело перестроиться с Мурманской Официальной лиги на Первую, но команда настроена на движение вперед. Мы не только плодотворно работаем, но и успеваем пообщаться с ребятами со всех уголков страны. Приятно получать внимание не только от команд-соперников, но и от организаторов Первой лиги», – отметил участник команды Алексей Казначеев.

В команде играют действующие врачи и медицинские работники. Отметим, медики являются не только финалистами Мурманской официальной лиги КВН 2023, но и полуфиналистами текущего сезона Мурманской официальной лиги КВН.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, Первая телевизионная лига КВН в Перми встречает команды из Мурманской области третий год. Первыми отправилась команда КВН «Заполярье», которой удалось пройти в федеральный проект «Лига городов» на телеканале «ТНТ». Вторым коллективом, покорившим пермского зрителя, стала команда КВН «Для Вас», которая вскоре получила путёвку в Высшую Лигу.

Фото: https://gov-murman.ru