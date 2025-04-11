Команда КВН «Купите Киловатт» прошла в Центральную Лигу КВН «НЕВА»

В апреле в Санкт-Петербурге команда Кольской АЭС «Купите Киловатт» успешно выступила на фестивале Центральной лиги КВН «НЕВА» и прошла в четвертьфинал сезона. За выход в сезон боролись 206 команд из разных городов России, команда КАЭС стала одной из 18, кто прошел на следующий этап.

«Мы рады, что работники станции развиваются не только в профессиональной сфере, но и других направлениях. Команда «Купите Киловатт» – это яркий пример того, как наши ребята проявляют свои таланты вне работы. Они не только профессионалы своего дела, но и люди с отличным чувством юмора», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Команда «Купите Киловатт» стала чемпионом Мурманской Лиги КВН сезона-2024. В январе 2025 года она выступила на «Кубке чемпионов. Наставники» в г. Сочи и получила высокие оценки. Следующим этапом для ребят стал фестиваль Центральной Лиги КВН «НЕВА», где сотрудники КАЭС впечатлили жюри своими запоминающимися шутками и песенным номером.

«Центральная лига КВН «НЕВА» – это главная лига КВН Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На сегодняшний день она является крупнейшим движением КВН Северо-Запада. Чемпионы Центральной лиги КВН «НЕВА» получат сертификат на Международный фестиваль «КИВИН» в г. Сочи и будут претендовать на место в Премьер, Высшей лиге Международного союза КВН», – сказал капитан команды «Купите Киловатт» Павел Троцкий.

Участники команды благодарят администрацию Кольской АЭС, первичную общественную профсоюзную организацию Кольской АЭС и своих непосредственных руководителей за то, что поддержали, поверили и предоставили возможность представлять предприятие.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.