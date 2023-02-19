Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 19:10
Команда КВН Мурманской области «Сборная посёлка А» прошла в четверть финал Высшей лиги КВН
В Москве состоялась игра 1/8 финала Высшей лиги КВН сезона 2023 года. Мурманскую область представляла команда «Сборная поселка А». Северяне заняли почётное третье место в общем зачёте, тем самым подтвердив своё участие в 1/4 финала.
Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, соперниками команды КВН Мурманской области стали четыре команды: «Донецкий кряж» (г. Донецк), «Сборная МАИ» (г. Москва), «Флэш-рояль» (г. Ростов-на-Дону) и «Пал Палыч» (г. Хабаровск). По итогам 1/8 северяне набрали 10,7 баллов.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
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