Команда КВН «Сборная медицинских работников Мурманской области» вышла в полуфинал Первой телевизионной лиги КВН

8 июня в Перми прошла вторая игра четвертьфинала телевизионной Первой лиги Международного союза КВН, где выступала «Сборная медицинских работников Мурманской области». Заполярные КВНщики соревновались с командами из Томска, Перми, Челябинска и Барнаула. По результатам трёх конкурсов «Приветствие», «Разминка», «Сюжет» в упорной борьбе мурманчане уверенно заняли второе место и стали полуфиналистами.

«Для нашей команды это очень важная и значимая победа. Игра получилась сложной и напряжённой, иногда опускались руки, но на втором конкурсе удалось собраться, поверить в свои силы и всё получилось. Благодарим всех за поддержку, мы это чувствовали и знали! Отдельные слова благодарности хочется выразить правительству Мурманской области и лично губернатору Андрею Владимировичу Чибису за помощь, поддержку и веру в нашу команду!», - прокомментировала игру участница команды Антонина Сенникова.

В команде играют действующие врачи и медицинские работники. Отметим, медики являются не только финалистами Мурманской официальной лиги КВН 2023, но и полуфиналистами текущего сезона Мурманской официальной лиги КВН.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, полуфинал Первой лиги Международного союза КВН пройдёт этой осенью в Перми.

Фото: https://gov-murman.ru