Команда КВН «Сборная медицинских работников» вышла на федеральный этап

По результатам 35-го Международного фестиваля команд КВН в городе Сочи, который проходил в январе этого года, команда КВН «Сборная Медицинских работников», представляющая Мурманскую область, была приглашена в «Первую» телевизионную Лигу КВН, которая уже в третий год с размахом проходит в городе Пермь и считается одной из самых масштабных лиг.

«Сборная Медицинских работников» – это уникальная команда, в которой играют действующие врачи и медицинские работники. Команда является финалистом Мурманской официальной Лиги КВН.

Северян на протяжении двух недель ожидает упорная подготовка к выступлению, поиску реквизита, написание материала и постановка самого выступления.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, «Первая» телевезионная Лига КВН в городе Пермь встречает команды из нашего региона третий год. Первыми отправилась команда КВН «Заполярье», которая впоследствии попала на федеральный проект «Лига городов» на телеканале «ТНТ». Вторым коллективом, покорившим пермского зрителя, стала команда КВН «Для Вас», которая вскоре получила путёвку в Высшую Лигу.

Фото: https://gov-murman.ru