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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 16:00

Команда КВН «Заполярье» прошла во второй тур 36-го Международного фестиваля «КиВиН-2025»

В Сочи проходит 36-й международный зимний фестиваль «КиВиН-2025», который собрал больше 500 команд со всей России. Благодаря поддержке правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса в этом году Кольское Заполярье представляют 11 команд.

Во время первого тура в течение нескольких дней редакторы и продюсеры КВН просматривали выступления всех коллективов и отбирали лучших. Мурманская команда «Заполярье» выступила успешно и прошла во второй тур. Следующий этап – редактура с продюсерами и редакторами Высшей Лиги КВН.

Кроме того, пять команд региона получили повышенный рейтинг, что даёт возможность играть в лигах более высокого статуса. Так, отмечены команды: «Канат», «Эффект Доплера», «Изи», «Сборная Медицинских работников» из Мурманска и «ОЛКОН» из Оленегорска.

«Это очень хороший результат для нашей лиги, так как некоторые команды впервые выступили на Сочинском фестивале. Пять дней упорных репетиций, написание материала и редактуры позволили северянам достойно представить наш регион», — подчеркнул Алексей Шамов, руководитель мурманской официальной лиги КВН.

На протяжении всего сезона редакторы лиг, прошедшие обучение в школе редакторов КВН, выбирали команды, которые примут участие в финале «Кубка чемпионов. Наставники». Фестиваль пройдёт в Сочи, а в состав жюри войдут Александр Масляков, Екатерина Мизулина, Дмитрий Хрусталёв, Вадим Галыгин и Арсен Гасиев.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, среди участников, вышедших в финал, команда «Купите Киловатт» Кольской атомной электростанции из Полярных Зорь. Также 21 января состоится Кубок УФСИН России, в котором примет участие команда из Мурманска «Шпроты».

Завершится 36-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2025» 24 января.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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