Команда Министерства культуры Мурманской области приняли участие во Всероссийском субботнике

С 26 апреля по 3 мая во всех регионах страны проходит масштабная акция в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке Минстроя России. Сотрудники регионального министерства присоединились к традиционному субботнику и вышли на уборку территории сквера у памятника воинам 6-й Героической комсомольской батареи в Мурманске.

Вооружившись необходимым инвентарём, участники акции: собрали крупный мусор, очистили газоны от наледи и убрали песок с пешеходных дорожек.

Субботник перед майскими праздниками — это не только добрая традиция, но и важный вклад в благоустройство памятных мест. Такие акции позволяют проявить заботу о родном крае и подать пример ответственного отношения к окружающей среде, уверены в Министерстве культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282765%2Fwall-139605315_29862