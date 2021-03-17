Команда «ММТП» впервые победила в чемпионате Мурманской области по хоккею с мячом

Команда «Мурманский морской торговый порт» впервые победила в чемпионате Мурманской области по хоккею с мячом. В этом году в турнире выступали восемь команд, а игры проходили с учётом обеспечения мер безопасности, вызванных угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

На первом этапе участники турнира были разделены на две группы. После серии игр по круговой системе в финальную часть вышли «ММТП», «СШ-Мурман», ХК «Мончегорск» и «Электранс». В полуфинале портовики одолели одного из своих давних принципиальных противников - «Электранс», после чего в финальном поединке скрестили клюшки с не менее знаковым соперником ХК «Мончегорск».

Итоговая игра получилась яркой и напряженной. Первый тайм портовики выиграли со счётом 7:4. Причём по ходу первых 45 минут дважды проигрывали, но в итоге к перерыву догнали мончегорцев и вышли вперед. Во втором периоде игра шла на встречных курсах, с обилием опасных моментов и у одних, и у других ворот. Мончегорцы были точнее при использовании численного преимущества, что позволило им сократить отставание до одного мяча. В конце матча мурманчане взяли тайм-аут. Как рассказали участники команды, это позволило перевести дух, расставить все по своим местам и, в итоге, довести игру до победы со счётом 7:6.

«На протяжении турнира все наши игроки проявляли свои лучшие качества. Конечно, ключевым стал финальный отрезок, особенно последние минуты чемпионского матча. Все ребята действовали сплоченно, дружно, что называется, один за всех и все за одного. Мы были как единый организм: помогали друг другу, играли грамотно, от обороны, что и привело к победе», - сказал капитан команды, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

Напомним, под эмблемой «ММТП» команда выступает с 2019 года. Тогда же портовики выиграли Кубок Мурманска. Затем занимали призовые места в чемпионатах города и области. А в 2021 году они сделали «золотой дубль»: заняли первое место на V турнире по хоккею с мячом на озере Байкал, посвященном 20-летию СУЭК, и стали чемпионами Мурманской области.

В планах наших хоккеистов – подготовка к следующему сезону, причем поклонники хоккея с мячом планируют более активно проводить тренировки с командой ММТП по хоккею с шайбой. Новый, недавно открытый в Мурманске крытый каток «Метеор» позволяет проводить занятия на регулярной основе.

«Хочется, чтобы коллеги активно приходили на наши игры, поддерживали нас, болели за команду родного предприятия, проводили время на свежем воздухе с детьми. Ведь мы играем для порта, для нашего коллектива, для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни», - отметил Яков Красовский.

Генеральный директор Алексей Рыкованов, руководство и весь коллектив АО «Мурманский морской торговый порт» поздравляют команду «ММТП» с яркой победой и желают новых успехов!