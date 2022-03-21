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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.22 14:45

Команда ММТП второй раз подряд победила в турнире по хоккею с мячом на льду Байкала

В Республике Бурятия прошло совещание представителей компаний, входящих в структуры «НТК», «СУЭК», «ЕвроХим». Основное внимание участниками встречи было уделено актуальным вопросам развития холдинга, в том числе, деятельности «Национальной транспортной компании» (НТК), в структуру которой входит АО «Мурманский морской торговый порт».

По традиции деловая часть встречи была дополнена ярким спортивным праздником – VI традиционным турниром по хоккею с мячом под эгидой «НТК». В нём приняли участие шесть команд: АО «НТК», АО «ММТП», АО «ДТУ», Разрез «Тугнуйский», «СУЭК – Хакасия», «СУЭК – Кузбасс».

«Ещё несколько лет назад, когда мы проводили первые турниры по хоккею с мячом на льду Байкала, даже не предполагали, что со временем они перерастут в традицию, которой очень дорожат как работники нашего холдинга, так и любители русского хоккея. Сочетание удивительного по красоте места, где проходят матчи, атмосферы ранней весны, заинтересованности участников и организаторов дает яркий результат. Хочется надеяться, что турнир получит дальнейшее развитие. Для этого есть все возможности», - сказал заместитель генерального директора - директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания», президент ХК «Мурман» Александр Масько.

Участники турнира отмечают, что в этом году все команды продемонстрировали высокий уровень подготовки, а матчи были яркими и напряженными. Об этом сказал капитан мурманских портовиков, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский. Он был признан лучшим нападающим турнира:

«С каждым годом растёт качество игры, а турнир становится всё более профессиональным и престижным. Это проявляется на хоккейной площадке, на которой все игроки стараются проявить свои лучшие качества».

В рамках турнира команды были разделены на две группы. В каждой игре кипели яркие хоккейные страсти, а спортсмены боролись с полной отдачей. В финал вышли две команды: АО «НТК» и АО «ММТП». Игра была равной, и лишь на последних минутах мурманчане смогли забить победный мяч, который позволил им второй раз подряд одержать победу в турнире и вновь взять в руки престижный кубок. Третье место завоевали хозяева турнира – команда разреза «Тугнуйский».

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248186%2Fwall-149919532_2434

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