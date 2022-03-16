Команда «ММТП» завоевала бронзу в чемпионате области по хоккею с мячом

Команда «Мурманский морской торговый порт» завоевала бронзовые медали в чемпионате Мурманской области по хоккею с мячом сезона 2021/2022. В турнире участвовали восемь команд: шесть мурманских и две мончегорские. Финальный отрезок турнира выдался особенно непростым для команды портовиков. В полуфинале им противостояла молодая мурманская команда спортивной школы №6, усиленная игроками дубля ХК «Мурман», выступающими в Высшей лиге Чемпионата России. Плюс ситуацию осложнили полученные травмы.

«В каждой игре могут быть свои драматические моменты, но это спорт. Для нас важно, что мы боролись до конца и показали максимум того, что могли. Теперь будем готовиться к следующим стартам», - сказал капитан мурманских портовиков, мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузо-разгрузочных работах №13 грузового района №2 АО «ММТП» Яков Красовский.

В матче за бронзовые медали команда «ММТП» скрестила клюшки с «Электрансом» и одержала верх со счетом 16:9. Мы поздравляем нашу команду с почетной и заслуженной «бронзой» и желаем новых побед!

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из драйверов развития хоккея с мячом в нашем регионе. Он является ключевым партнером ХК «Мурман», выступающим в Чемпионате России. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба - стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248170%2Fwall-149919532_2424