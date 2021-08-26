Команда молодых профессионалов Мурманской области примет участие в финале Национального чемпионата «WorldSkills Russia» в Уфе

Команда из Мурманской области примет участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia») в Уфе. Регион представят студенты Мурманского индустриального и Мурманского медицинского колледжей, обучающиеся Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», Мурманского Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт», филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Молодые профессионалы выступит в соревнованиях по компетенциям «Инженерный дизайн (CAD)», «Инженерный дизайн (CAD)» (юниоры), «Медицинский и социальный уход», «Мобильная робототехника» (юниоры 12-14 лет), «Парикмахерское искусство» (юниоры), «Сварочные технологии».

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам «WorldSkills» проходят среди студентов средних и высших профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления «WorldSkills Russia Juniors» – школьников до 16 лет.

В 2021 году финальные соревнования пройдут с 25 по 29 августа по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления «WorldSkills Russia Juniors».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, участниками станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств.