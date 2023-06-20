Команда Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения одержала победу во Всероссийском конкурсе

Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения одержал победу в конкурсе лучших практик общественных объединений многодетных семей по формированию традиционных семейных ценностей «Большая семья – сильная Россия!».

Всего свои концепции представили участники из 60 субъектов Российской Федерации. Мончегорцы презентовали практику «Кино-, фото-, мультстудия «Маленький актёр». Основная особенность практики – профилактика семейного неблагополучия путем вовлечения северян в трудной жизненной ситуации, многодетных пар, трудных подростков, добровольцев, общественных организаций в творческую созидательную деятельность.

За время реализации проекта команда Мончегорского комплексного центра социального обслуживания населения достигла внушительных результатов. Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития Мурманской области, с момента создания около 40 семей из Мончегорска приняли участие в работе студии, уже проведено 25 практических занятий по мультипликации и создано более 20 короткометражных видеороликов на различную тематику.

Фото: https://gov-murman.ru