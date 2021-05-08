Команда мурманских кавээнщиков «И смех, и грех» готовится к фестивалю среди команд КВН с ограниченными возможностями здоровья

Фестиваль состоится в Тихвине в конце мая.

Сейчас коллектив проходит редактуру. Опытные наставники из числа ветеранов КВН-движения города Мурманска делятся опытом, а также помогают проработать шутки команды.

– У ребят уже многое готово, будут незначительные правки и советы, как представить игру, чтобы зрителю было интересно, – отметил капитан команды КВН «Сборная города Мурманска» Герман Иванов. – «И смех, и грех» имеет свой успешный опыт выступлений. В 2019 году команда заняла первое место в региональном конкурсе «КВН без границ». Ребята впервые представили особый КВН, где они перешагивают через физические ограничения, которые у них есть и шутят над ними. Так позволено шутить только им, в этом и есть уникальность этого юмора. Когда мы узнали, что в Тихвине будут проходить игры лиги особого статуса и наша команда готова принять участие, было принято решение оказать ей всестороннюю поддержку. У ребят взрослый, дисциплинированный подход к делу, работать с ними одно удовольствие.