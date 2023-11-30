Команда Мурманского индустриального колледжа победила в проекте-конкурсе «Толковый спикер»

Пять студентов колледжа прошли отбор на проект-конкурс «Толковый Спикер» и вошли в число 70 участников окружного этапа, который проходил в Сыктывкаре с 25 по 29 ноября.

За пять дней конкурса студенты освоили практику проведения тренинговых программ, создали свой семинар-тренинг, итогом которого стали новые компетенции – коммуникация, работа в команде, проектное мышление.

По результатам конкурсных испытаний победителем окружного проекта-конкурса «Толковый спикер» стала команда Мурманского индустриального колледжа. Наставник команды – Ирина Бондаренко, преподаватель, советник директора по воспитанию.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проект-конкурс «Толковый спикер» направлен на освоение технологий запуска и эффективного управления молодежными сообществами в профессиональных образовательных организациях, а также развитие навыка публичных выступлений. Организатором проекта является Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых».

Фото: https://gov-murman.ru