Команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий – победитель областных соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд
На площадке киберспортивного клуба «Colizeum» ТРК «Мурманск Молл» состоялись областные соревнования по компьютерному спорту среди студенческих команд. Лучшую команду определяли дисциплины «боевая арена», «тактический трёхмерный бой», «стратегия в реальном времени» и «файтинг».
В общекомандном зачёте первое место заняла команда из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Ребята не оставили шанса своим соперникам и заняли первые места в трёх дисциплинах из четырех. Теперь они представят наш регион в зональном этапе всероссийской студенческой лиги, с призовым фондом 3 млн рублей.
«Команда-победитель очень сильная. У ребят есть все шансы попасть в финальный этап всероссийской студенческой лиги и побороться за первые места и 3 млн рублей призовых», – сказал председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Сергей Зайцев.
Серебряным призёром стала команда Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске.
На третьем месте команда из Мурманского арктического университета.
«В первую очередь хотелось бы поблагодарить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра спорта региона Светлану Наумову, благодаря им компьютерный спорт начал активно развиваться. В календарный план 2024 года, включен ряд физкультурных и спортивный соревнований по компьютерному спорту, таких как чемпионат Мурманской области, студенческая лига, школьная лига, кубок Мурманской области, а также решается вопрос создания Кубка губернатора по компьютерному спорту», – отметил Сергей Зайцев.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующий на очереди у киберспортсменов чемпионат Мурманской области, который состоится в апреле.
Региональное отделение Федерации компьютерного спорта России открылось в Мурманске в июле 2023 года. Оно объединяет активную молодёжь и занимается развитием киберспорта на арктических просторах.
Фото: https://gov-murman.ru