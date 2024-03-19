В Полярных Зорях атомщики встретили весну фестивалем снежных фигур «Ядрёная баба»71,24% - в Мурманской области зафиксирована рекордная явка избирателей, выборы прошли без нарушений
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.03.24 12:30

Команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий – победитель областных соревнований по компьютерному спорту среди студенческих команд

На площадке киберспортивного клуба «Colizeum» ТРК «Мурманск Молл» состоялись областные соревнования по компьютерному спорту среди студенческих команд. Лучшую команду определяли дисциплины «боевая арена», «тактический трёхмерный бой», «стратегия в реальном времени» и «файтинг».

В общекомандном зачёте первое место заняла команда из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Ребята не оставили шанса своим соперникам и заняли первые места в трёх дисциплинах из четырех. Теперь они представят наш регион в зональном этапе всероссийской студенческой лиги, с призовым фондом 3 млн рублей.

«Команда-победитель очень сильная. У ребят есть все шансы попасть в финальный этап всероссийской студенческой лиги и побороться за первые места и 3 млн рублей призовых», – сказал председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация компьютерного спорта России» Сергей Зайцев.

Серебряным призёром стала команда Северного колледжа физической культуры и спорта в Мончегорске.

На третьем месте команда из Мурманского арктического университета.

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и министра спорта региона Светлану Наумову, благодаря им компьютерный спорт начал активно развиваться. В календарный план 2024 года, включен ряд физкультурных и спортивный соревнований по компьютерному спорту, таких как чемпионат Мурманской области, студенческая лига, школьная лига, кубок Мурманской области, а также решается вопрос создания Кубка губернатора по компьютерному спорту», – отметил Сергей Зайцев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующий на очереди у киберспортсменов чемпионат Мурманской области, который состоится в апреле.

Региональное отделение Федерации компьютерного спорта России открылось в Мурманске в июле 2023 года. Оно объединяет активную молодёжь и занимается развитием киберспорта на арктических просторах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, почему работодатели СЗФО отказывают кандидатам в работе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:10«Тайны космоса». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области у работодателей вырос спрос на рабочих сразу на 40%-PRO Валюту (16+)Рубль почти стабилен в ожидании ключевых событий недели-PRO Энергетику (18+)Ключевые линии электропередачи Кольской энергосистемы обследуют с использованием тепловизоров-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика