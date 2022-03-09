Команда Мурманского политехнического лицея вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

Завершился четвертый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.

Соревнования среди участников в Северо-Западном федеральном округе проходили на площадке частного общеобразовательного учреждения «Газпром Школа Санкт-Петербург». Участие в полуфинале приняли 50 команд, которые показали наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Каждая команда состоит из 4 человек. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов

По итогам Мурманскую область в финале конкурса представит уникальная команда Мурманского политехнического лицея – все её члены являются представителями одной семьи и одной педагогической династии: Дмитрий Мананков – заместитель директора, Юрий Мананков – преподаватель-организатор ОБЖ, Артём Мананков – учитель физической культуры, Маргарита Мананкова – учитель английского языка. Совокупный стаж семьи Мананковых – более 200 лет. Представители этой династии работают в учреждениях образования во многих городах России.

«Невероятный опыт, незабываемые впечатления. Как решился? Любой человек, попробовав хоть раз участие в такого рода мероприятиях, остановиться уже не сможет! Будущим конкурсантам хочу пожелать: не думайте, не бойтесь, не стесняйтесь – окунайтесь с головой!» – отметил заместитель директора лицея Дмитрий Мананков.

«Конкурс «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это встреча и общение с позитивными единомышленниками, кто не путает Александра I с Александром III и Глинку с Гимном, и кто хочет совершенствоваться! Тем, кто только думает принимать ли участие в конкурсе, хочу сказать: хватит думать – делайте! Не бояться и не недооценивать себя!» – рассказал преподаватель-организатор ОБЖ Юрий Мананков.

Учитель физической культуры Артем Мананков считает, что конкурсы – это отличный способ упорядочить всё что знаешь и умеешь, получить невероятный опыт, возможность узнать что-то новое.

По мнению учителя английского языка Маргариты Мананковой, главная ценность «Флагманы образование. Школа» – обмен профессиональным опытом: «Были рады узнать о командном конкурсе, хотели поучаствовать семьей, пообщаться с коллегами. Рекомендую всем участвовать и развиваться!».

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования, приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

«Дорогие друзья, хочется сказать искренние слова благодарности, прежде всего, нашим участникам. Я уверен, что те три конкурсных дня, которые вы провели с нами – с командой организаторов президентской платформы «Россия – страна возможностей», с экспертами, от которых получали обратную связь, с оценщиками, которые работали с вами на протяжении соревнований – запомнятся вам надолго. Уверен, что не все испытания были легкими. Наверно, в этом и есть специфика конкурса. Кто-то для себя открыл что-то новое, кому-то конкурс позволил систематизировать знания и опыт работы, но самое ценное – это обретение новых знакомств, друзей и в своих регионах, и из других субъектов. Надеюсь, что профессиональное общение, которое зародилось на этом полуфинале, будет обязательно продолжено. Мы стараемся в каждом регионе проводить полуфинал в очень интересных и значимых местах для системы образования. Искренне благодарю Татьяну Викторовну Корниенко, директора школы, и весь коллектив, который работал с нами, – подчеркнул руководитель отдела проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев. – Северо-Западный федеральный округ в финале конкурса «Флагманы образования. Школа» представят одиннадцать команд из Санкт-Петербурга и по одной команде от Республики Карелия, Ленинградской области и Мурманской области»

«Такие качества, как целеустремленность, креативность, готовность к решению нестандартных задач в нестандартных условиях – это все востребовано в рамках проекта, который сегодня РГПУ реализует совместно с комитетом по образованию Санкт-Петербурга, Комитетом общего профессионального образования Ленинградской области и другими субъектами РФ. Такие проекты, как «Команда школы под ключ», «Базовые школы», «Развитие сети психолого-педагогических классов» требуют опытных наставников, экспертов, тьюторов. Безусловно, мастерство полуфиналистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» поможет выйти во многих аспектах на более высокий уровень. Все вместе мы делаем одно общее дело – строим будущее России», – рассказала начальник Управления межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ им. А. И. Герцена Елена Спасская.

Сотрудники «Газпром школы Санкт-Петербург» провели для конкурсантов экскурсию, где познакомили с образовательной экосистемой учреждения. Здание школы – это 4-е этажа современного образовательного пространства. Интеграция общеобразовательных уроков с занятиями в Центре дополнительного образования позволяет детям гармонично развиваться и выбирать занятия по душе по трем направлениям: наука, искусство и спорт.

«Позади три насыщенных дня. Конкурсанты проявили свое мастерство и профессионализм во время полуфинальных испытаний. За это время мы познакомились поближе, узнали друг друга и из статуса соперников перешли в статус друзей и настоящих партнеров. Я искренне желаю нам всем продолжать коммуникацию. Только вместе мы можем решать по-настоящему масштабные задачи. Слоган нашей школы: «Сильное начало». И пусть в логике нашего девиза воплощаются все те идеи, которые зародились за три конкурсных дня», – рассказала директор «Газпром школы Санкт-Петербург» Татьяна Корниенко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во второй день состоялась открытая встреча с директором Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, доктором педагогических наук, член-корреспондентом Российской академии образования Еленой Казаковой. На лекции «Будущее наступило вчера» Елена Казакова рассказала о важности командной работы и создания профессионального сообщества педагогов. Также в ходе беседы была затронута тема развития у детей самостоятельного мышления и навыка установки причинно-следственных и логических связей.

«Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призёры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в государственный кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442121/#&gid=1&pid=2