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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 19:30

Команда Мурманской области – обладатель Большого научно-технологического кубка форума «Шаг в будущее» - 2025

Команда Мурманской области в десятый раз завоевала главный приз Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее». Форум проходил в Москве с 24 по 28 марта, его участниками стали более тысячи юных инженеров со всей России.

Более 50 школьников Мурманской области стали победителями и призёрами в своих секциях, а также были отмечены специальными дипломами Российского технологического университета, Московского энергетического института, получили нагрудные знаки «Школьник-исследователь» и «Школьник-изобретатель».

Победителями на секциях форума стали Максим Асанди, Максим Иванов, Сергей Галайда, Егор Дмитраченко, Давид Васильков, Егор Румянцев, Вячеслав Андрианов, София Коноплева, Виктор Капранчиков, Алексей Ахлестин, Савва Саломатин.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и технологий и проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки России, Минобороны России, Российской академии наук, Российской академии образования, Национального агентства развития квалификаций. Главные организаторы форума – Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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