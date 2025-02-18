Команда Мурманской области – победитель чемпионата и первенства СЗФО по скалолазанию

В Апатитах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль» провели чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию «Хибинская весна». Соревнования проходили в дисциплинах «на трудность» и «на скорость». Участниками турнира стали 217 человек из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, Карелии и Коми.

Заполярные скалолазы достойно выступили на соревнованиях, завоевав много наград.

В дисциплине «на трудность» Евгений Смирнов и Павел Казаков одержали победу. Сергей Гаркуш, Иван Рогозин и Кристина Пашкова стали серебряными призёрами. «Бронзу» завоевали Ксения Джафарова и Алина Татарина.

В дисциплине «на скорость» на первом месте Николай Козлов, Александра Рыбальченко, Павел Казаков, Таисия Задорожная, Сергей Гаркуш, Артем Мороз. На втором месте Демьян Черный, Елена Быстрова, Роман Соловьев, Сергей Гаркуш, Александра Рыбальченко. «Бронзу» завоевали Алиса Калина, Артем Батин, Павел Казаков.

По итогам общекомандного зачёта победителем стала команда Мурманской области. В призёрах – Архангельская область и Республика Коми.

Напомним, в 2024 году сборная Мурманской области также одержала победу на чемпионате и первенстве СЗФО по скалолазанию. Тогда заполярные спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряных, 6 бронзовых наград из 60 возможных.

Соревнования Северо-Западного федерального округа по скалолазанию проводились в Апатитах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль», построенного в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Благодаря данному проекту в регионе появилась база для проведения подобных соревнований.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить», важными задачами которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью поддержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/