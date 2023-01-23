Команда Мурманской области – победитель общего зачёта чемпионата СЗФО по горнолыжному спорту

На горнолыжном комплексе Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах. В соревновании приняли участие порядка 50 спортсменов из Санкт-Петербурга, Мурманской и Ленинградской областей, а также Республики Карелии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам состязаний сразу в нескольких дисциплинах заполярные спортсмены неоднократно занимали весь пьедестал почёта. Медали чемпионата завоевали Анастасия Минаева, Эрика Финк, Софья Рыдкина, Елизавета Харина, Юрий Запольский, Дмитрий Сапов и Евгений Иванов-Поляков из Кировска, Павел Петренко, Матвей Никитин и Виталия Казакова из Мончегорска.

Команда Мурманской области стала победителем общего зачета чемпионата Северо-Западного федерального округа по горнолыжному спорту в скоростных дисциплинах.

Фото: https://gov-murman.ru