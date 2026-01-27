Команда Мурманской области – победитель общего зачёта первенства СЗФО по горнолыжному спорту

Сильнейшие спортсмены Северо-Западного федерального округа вышли на трассы горнолыжного комплекса «Салма», чтобы определить лучших в «слаломе» и «слаломе-гиганте».

Участниками чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа стали спортсмены из Ленинградской и Мурманской области, Карелии и Санкт-Петербурга. Среди них – юниоры и юниорки в возрасте от 16 до 20 лет, мужчины и женщины.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по завершении соревнований в общекомандном зачёте первенства СЗФО по горнолыжному спорту спортсмены Мурманской области одержали победу. В личном зачёте северяне завоевали 18 медалей.

В первенстве в дисциплине «слалом» «золото» забрали Алиса Абрамова и Константин Шаллоев. «Серебро» завоевали Максим Березкин и Лилия Пугинская. «Бронзу» – Арсений Иванов.

В дисциплине «слалом-гигант» победу одержали Лилия Пугинская и Константин Шаллоев. На втором месте Арсений Иванов. На третьем – Владислав Александров.

В чемпионате места распределились следующим образом. В «слаломе» на первом месте Алиса Абрамова. Серебряные медали забрали Александра Наумова и Константин Шаллоев. Бронзовыми призёрами стали Лилия Пугинская и Максим Березкин. В «слаломе-гиганте» победила Лилия Пугинская. «Серебро» забрали Ольга Лузина и Константин Шаллоев, а обладателем «бронзы» стал Денис Попиков.

Сейчас в Кировске спортсмены разыграют медали первенства Мурманской области. Соревнования продлятся до 29 января.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561164/#&gid=1&pid=2