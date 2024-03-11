Бизнес набирает персонал: мурманские работодатели увеличили число новых вакансий на 20%Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 10:15

Команда Мурманской области – победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

В рамках всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция» на старт вышли девушки и юноши в возрасте 14-15 лет. Им предстояло состязаться на горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях в дисциплинах слалом и слалом-гигант с 4 по 7 марта.

За медали всероссийских соревнований боролось порядка 120 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Московской, Калужской, Воронежской, Самарской, Тульской, Саратовской и Липецкой областей, Москвы, республики Карелия, а также из Санкт-Петербурга.

Заполярные спортсмены показали на соревнованиях достойный результат. В слаломе и слаломе-гиганте Кристина Гусева завоевала золотую медаль. В слаломе-гиганте Иван Зиновьев стал серебряным призёром, а в слаломе добавил в копилку «бронзу».

По результатам командного зачёта сборная Мурманской области стала победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, теперь эстафету соревнований примет Мончегорск. На склоне горы Нюдуайвенч с 9 по 13 марта пройдут всероссийские соревнования «Приз Валерия Цыганова». В дисциплинах слалом и слалом-гигант будут состязаться спортсмены в возрасте 12-13 лет. Побороться за медали планируют 150 спортсменов из 13 регионов страны.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России стоимость товаров из потребительской корзины за год увеличилась от 4 до 52 процентов-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США и евро пошли вверх-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Вступает в силу приказ Минстроя, предусматривающий новое основание прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика