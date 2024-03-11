Команда Мурманской области – победитель всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

В рамках всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская Атомная станция» на старт вышли девушки и юноши в возрасте 14-15 лет. Им предстояло состязаться на горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях в дисциплинах слалом и слалом-гигант с 4 по 7 марта.

За медали всероссийских соревнований боролось порядка 120 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Московской, Калужской, Воронежской, Самарской, Тульской, Саратовской и Липецкой областей, Москвы, республики Карелия, а также из Санкт-Петербурга.

Заполярные спортсмены показали на соревнованиях достойный результат. В слаломе и слаломе-гиганте Кристина Гусева завоевала золотую медаль. В слаломе-гиганте Иван Зиновьев стал серебряным призёром, а в слаломе добавил в копилку «бронзу».

По результатам командного зачёта сборная Мурманской области стала победителем всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Приз филиала АО «Концерн Росэнергоатом «Кольская атомная станция».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, теперь эстафету соревнований примет Мончегорск. На склоне горы Нюдуайвенч с 9 по 13 марта пройдут всероссийские соревнования «Приз Валерия Цыганова». В дисциплинах слалом и слалом-гигант будут состязаться спортсмены в возрасте 12-13 лет. Побороться за медали планируют 150 спортсменов из 13 регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru