Команда Мурманской области – победитель всероссийских соревнований по универсальному бою

В Твери завершились ежегодные всероссийские соревнования по универсальному бою, посвящённые памяти основателя этого вида спорта, олимпийского чемпиона Сергея Новикова. Более 600 участников из 24 регионов России соревновались в двух дисциплинах за право занять своё место на пьедестале. Сборная команда Мурманской области вновь показала высокий уровень подготовки, завоевав множество медалей.

В версии «лайт» победу одержали Расул Чупанов, Светлана Смирнова, Кристина Виноградова. Александр Сорокин завоевал «серебро», а бронзовыми призёрами стали – Андрей Коробицын, Ульяна Щербенева и Виктория Мартынова.

В классической версии «универсальный бой» золотые медали завоевали Денис Макаров, Александр Сорокин, Светлана Смирнова, Кристина Виноградова, Виктория Мартынова. «Серебро» досталось Ульяне Щербеневой и Евгению Казаченко. Бронзовая медаль у Андрея Коробицына.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по завершению соревнований сборная Мурманской области заняла первое место в командном зачёте. Тренируют спортсменов Иван Мазяркин и Дмитрий Федяй.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/