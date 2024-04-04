Команда Мурманской области – серебряный призёр первенства России по горнолыжному спорту

С 26 марта по 1 апреля в Южно-Сахалинске соревновались сильнейшие спортсмены России на главном старте страны для девушек и юношей в возрасте от 14 до 15 лет.

Юлия Мельникова стала победителем первенства в слаломе-гиганте. Кристина Гусева завоевала «серебро» в супергиганте и бронзовую медаль в слаломе-гиганте. Иван Зиновьев занял 4-е место в слаломе, тем самым подтвердив разряд кандидата в мастера спорта.

Екатерина Круковская, заняв 4-е место в слаломе, выполнила разряд кандидата в мастера спорта.

В общекомандном зачёте команда Мурманской области поднялась на вторую ступень пьедестала, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru