Команда Мурманской области – серебряный призёр первенства России по горнолыжному спорту

На трассах Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу завершилось первенство России по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 28 регионов России. Медали разыгрывали среди девушек и юношей в возрасте 14-15 лет в дисциплинах слалом-гигант, слалом, параллельный слалом и в командных соревнованиях.

Спортсмены Мурманской области добавили в копилку региона медали: слалом принёс победу Екатерине Круковской, а Ивану Зиновьеву бронзовую медаль. В общем зачёте команда Мурманской области стала серебряным призёром первенства России по горнолыжному спорту.

Ближайшие соревнования спортсменов горнолыжного спорта пройдут в Мончегорске. С 11 по 15 марта состоится первенство Северо-Западного федерального округа «Приз Валерия Цыганова», а также определят победителей 65-го Праздника Севера учащихся.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/