Команда Мурманской области – в тройке лучших среди участников всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

На высокогорной трассе «Гарабаши – Мир» завершились детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту. Своё мастерство демонстрировали 278 начинающих спортсменов из 29 регионов страны.

По результатам заездов в общекомандном зачёте сборная Мурманской области заняла 3-е место, одержав две победы и заняв несколько призовых мест.

«Золото» соревнований, завершивших сезон, завоевали Юлия Мельникова и Максим Березкин. Серебряная медаль – у Екатерины Круковской, «бронза» – у Юлии Мельниковой. Ещё двое юных северян показали прекрасный результат на склонах Эльбруса: четвёртое место заняла Екатерина Круковская, восьмое – Иван Зиновьев.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, тренируют воспитанников Кировской спортивной школы олимпийского резерва Борис и Ирина Аниковы, Екатерина Кириллова и Анна Прийма.

Фото: https://gov-murman.ru