Команда Мурманской области одержала победу на первом этапе Кубка России по спортивному туризму

20 апреля в Долине Уюта в Мурманске состоялся первый этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». На старт дистанции 10,5 км вышли 54 спортсмена, в том числе восемь членов сборной России – представители Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской и Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Удмуртии. К соревнованиям допускались спортсмены не ниже третьего спортивного разряда.

Главным судьёй выступил Андрей Загаров – первый в регионе судья всероссийской категории по спортивному туризму и первый в России – по специализации «северная ходьба».

По завершении соревнований победу одержали Иван Селиванов (Мурманская область) и Надежда Мосеева (Санкт-Петербург). На втором месте Сергей Кошелев (Нижегородская область) и Олеся Морозова (Липецкая область). На третьем месте – Денис Погорелов (Липецкая область) и Екатерина Шевякова (Мурманская область).

В командном зачёте «золото» завоевала команда Мурманской области. Второе место – у Санкт-Петербурга, третье – у Липецкой области.

Следующий этап Кубка России по спортивному туризму пройдёт в Санкт-Петербурге, финальные соревнования проведут в Архангельской области.

Как отмечает региональное Министерство спорта, 18 июля 2024 года в Долине Уюта также проводился третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» – тогда команда Мурманской области стала бронзовым призёром.

Развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/