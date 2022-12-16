Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 13:30
Команда Мурманской области победила на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту в Кировске
На горнолыжном склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту прошли Всероссийские соревнования на приз «Открытие сезона».
Для участия в соревнованиях в дисциплине слалом-гигант заявилось порядка 150 сильнейших лыжников в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.
Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам трёх соревновательных дней команда Мурманской области стала победителем «Открытия сезона». Также в числе наград северян – 2 золотые и 3 серебряные медали.
Фото: https://gov-murman.ru
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