Команда Мурманской области победила на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту в Кировске

На горнолыжном склоне Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту прошли Всероссийские соревнования на приз «Открытие сезона».

Для участия в соревнованиях в дисциплине слалом-гигант заявилось порядка 150 сильнейших лыжников в возрасте от 12 до 15 лет из 15 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам трёх соревновательных дней команда Мурманской области стала победителем «Открытия сезона». Также в числе наград северян – 2 золотые и 3 серебряные медали.

Фото: https://gov-murman.ru