Команда Мурманской области получила награду за проект по развитию промышленного туризма

27-28 мая в рамках дней промышленности в Омской области состоялся финал обучения по промышленному туризму «Открытая промышленность».

Обучение организовано Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Программа акселератора направлена на популяризацию промышленного туризма и способствует продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей.

На финале программы команда Мурманской области и АО «Кольская ГМК» были отмечены в номинациях «ПРОМвозрождение» и лучший проект предприятия по промышленному туризму за представленный совместный проект по созданию промышленного туристического кластера Печенгского округа Мурманской области.

Начиная с 2023 года Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, комитет по туризму Мурманской области и АО «Кольская ГМК» активно работали над созданием данного туристического проекта в рамках соглашения между правительством Мурманской области и «Норникелем».

Проект предполагает формирования новой точки притяжения в Печенгском округе Мурманской области и будет направлен не только на развитие территории, но и на историческое просвещение жителей и гостей региона.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, кроме того, в рамках финального мероприятия участники команды Мурманской области получили удостоверения о повышении квалификации в направлении «организация промышленного туризма». По итогу обучения в регионе появились настоящие специалисты данного направления, что точно окажет положительное влияние на развитие направления промышленного туризма в Мурманской области.

«Учитывая, что 2025 год в Мурманской области объявлен годом промышленного туризма - сегодняшняя положительная оценка региональной команды экспертными жюри говорит о большом будущем развития данного направления в нашем регионе», – сказал Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru