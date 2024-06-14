Команда Мурманской области получила награды от Законодательного Собрания Запорожской области за помощь Приморскому району
В мультимедийном парке «Россия – Моя история» в Мелитополе прошло торжественное награждение российских регионов, которые помогают новым территориям Запорожской области, вошедшим в состав Российской Федерации.
Команде губернатора Мурманской области Андрея Чибиса – шефам Приморского муниципального округа были вручены благодарности от Законодательного Собрания Запорожской области.
За вклад в аварийно-восстановительные работы и гуманитарную помощь награды получили:
- Владимир Кузнецов, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск;
- Артём Кузьмин, представитель ГОУП «Мурманскводоканал»;
- Сергей Яценко, главный инженер Центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения ЗАТО Александровск.
Жители Приморского муниципалитета искренне поздравили северян с заслуженной наградой и выразили свою глубокую благодарность за постоянную помощь и поддержку, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru