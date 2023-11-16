Команда Мурманской области примет участие в финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Мурманскую область представят обучающиеся ЦО «Лапландия» Полина Федулеева и Вячеслав Гирфанов в компетенции «Мобильная робототехника» (юниоры) и студенты Кандалакшского индустриального колледжа Кирилл Черных в компетенции «Управление локомотивом», Никита Нестеров в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Соревнования по 35 компетенциям для студентов колледжей и 20 юниорским компетенциям для школьников в возрасте от 14 лет состоятся в очном формате на площадках конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и колледжей Санкт-Петербурга.

Участников команды Мурманской области будут сопровождать их наставники-эксперты и руководитель регионального оператора всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству на базе Мурманского индустриального колледжа. Также в состав делегации войдут представители других колледжей региона. Призёры и победители чемпионата получат призы от организаторов, а также смогут рассчитывать на содействие в трудоустройстве на ведущие предприятия региона. Торжественное закрытие состоится 28 ноября на площадке дворца спорта «Юбилейный» в Северной столице.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, посетить финальные мероприятия чемпионата может любой желающий.

Фото: https://gov-murman.ru