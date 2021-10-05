Команда Мурманской области примет участие в Финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

С 6 по 8 октября состоится финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». Это одно из направлений соревнований по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», в которых принимают участие профессионалы старше 50 лет.

Соревнования организованы в дистанционно-очном формате на площадках региональных колледжей. Центр управления соревнованиями расположен в Новосибирске, откуда эксперты в режиме реального времени будут контролировать строгое соответствие проведения чемпионата на конкурсных площадках регламентам «WorldSkills Russia» и оценивать работу конкурсантов.

В рамках Нацфинала «Навыки мудрых» пройдут соревнования по 28 компетенциям по 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Мурманскую область представят победители регионального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес».