Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октябряКрупнейшим разделом в бюджете 2022 года будет социальная политика, за ним – затраты на оборону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.21 11:00

Команда Мурманской области примет участие в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

С 6 по 8 октября состоится финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». Это одно из направлений соревнований по профмастерству по стандартам Ворлдскиллс для профессионалов старше 50 лет.

Соревнования организованы в дистанционно-очном формате на площадках региональных колледжей. Из Центра управления соревнованиями, расположенного в Новосибирске, эксперты в режиме реального времени будут контролировать строгое соответствие проведения чемпионата на конкурсных площадках регламентам «Ворлдскиллс Россия» и оценивать работу конкурсантов.

В рамках нацфинала «Навыки мудрых» пройдут соревнования по 28 компетенциям по семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Мурманскую область представят победители регионального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, площадками проведения чемпионата станут Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота (поварское дело); Мурманский педагогический колледж (преподавание в младших классах; дошкольное воспитание); Кандалакшский индустриальный колледж (электромонтаж); Мурманский медицинский колледж (медицинский и социальный уход); Северный колледж физической культуры и спорта (физическая культура, спорт и фитнес); Кольский транспортный колледж (ремонт и обслуживание легковых автомобилей).

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие зарплаты октября на удалёнке в СЗФО: 350 тысяч рублей и выше-PRO Валюту (16+)Доллар США растёт по отношению к евро, японской иене и большинству основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика