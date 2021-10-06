Команда Мурманской области примет участие в финале IV Национального чемпионата «Навыки мудрых»

С 6 по 8 октября состоится финал IV Национального чемпионата «Навыки мудрых». Это одно из направлений соревнований по профмастерству по стандартам Ворлдскиллс для профессионалов старше 50 лет.

Соревнования организованы в дистанционно-очном формате на площадках региональных колледжей. Из Центра управления соревнованиями, расположенного в Новосибирске, эксперты в режиме реального времени будут контролировать строгое соответствие проведения чемпионата на конкурсных площадках регламентам «Ворлдскиллс Россия» и оценивать работу конкурсантов.

В рамках нацфинала «Навыки мудрых» пройдут соревнования по 28 компетенциям по семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Мурманскую область представят победители регионального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, площадками проведения чемпионата станут Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота (поварское дело); Мурманский педагогический колледж (преподавание в младших классах; дошкольное воспитание); Кандалакшский индустриальный колледж (электромонтаж); Мурманский медицинский колледж (медицинский и социальный уход); Северный колледж физической культуры и спорта (физическая культура, спорт и фитнес); Кольский транспортный колледж (ремонт и обслуживание легковых автомобилей).