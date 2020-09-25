Команда Мурманской области принимает участие в финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых»

С 25 по 27 сентября проходит финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых». Это одно из новых направлений соревнований по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills», в которых принимают участие профессионалы старше 50 лет.

В связи с пандемией соревнования проходят в дистанционно-очном формате на площадках региональных колледжей. Центр управления соревнованиями расположен в Новосибирске. В режиме реального времени эксперты будут контролировать чемпионат на строгое соответствие регламентам «WorldSkills Russia» и оценивать работу конкурсантов.

В рамках нацфинала «Навыки мудрых» пройдут соревнования по 26 компетенциям по 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

Мурманскую область представят победители регионального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенциям «Поварское дело», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и облуживание легковых автомобилей», «Медицинский и социальный уход».

Деловая программа финала III Национального чемпионата «Навыки мудрых» впервые проходит дистанционно в формате трансляций прямого эфира.